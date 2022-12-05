Про це повідомила Анна Алхім у своєму телеграм-каналі. За словами Алхім, у будинок Стужук ніхто не кидав "коктейлі Молотова". А "підпал" влаштував її новий бойфренд з допомогою петард.

До теми Карма в дії: будинок зрадниці Софії Стужук закидали "коктейлями Молотова"

Стужук інсценувала підпал будинку задля піару

5 грудня стартує іменний конкурс Софії Стужук, тому вона вирішила підігріти інтерес аудиторії. Ба більше, в конкурсі беруть участь російські блогери, які підтримують війну в Україні. На п'ятому місяці війни Стужук вже рекламувала представників країни-терориста, то ж вирішила зробити це ще раз.

Анна Алхім розповіла, по камерах спостережень сусідів з'ясували, що це бойфренд Стужук, від якого вона чекає дитину, влаштував "підпал" з допомогою петард.

Аж перемкнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару вибрала. Коли твоїх співгромадян, зокрема вагітних жінок та дітей, які сплять вночі у житлових будинках, вбивають балістичними ракетами – все не так однозначно і карма у них така, а ти – голуб миру і поза політикою, а коли в тебе петардою запустили – ко-ко-ко. Замах на життя. Оце гнида,

– написала Алхім.

А підписникам зрадниця розповідала, що її будинок закидали "коктейлями Молотова". Ба більше, після цього Стужук планує дати велике інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше любителька Росії навіть знаходила "виправдання" масованому ракетному удару по Україні, від якого гинуть мирні мешканці, серед яких діти. Це сталося після вибухів на Кримському мосту, коли українці начебто "раділи". І, на думку Стужук, саме через це Росія запустила ракети на українські міста: "Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям чи руйнуванням в інших. Значить, ви не за мир точно".

Поки Україна переживає восьму масовану ракетну атаку, Стужук проводить іменний конкурс з росіянами і спонсорує країну-терориста.