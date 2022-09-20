Через повномасштабну війну 27-річна Софія Стужук втекла з дітьми в Латвію, але, вочевидь, забула, як це прокидатися від вибухів, і рекламує російських блогерів. Днями вона гайнула з бойфрендом до Парижа, де він зробив їй пропозицію на тлі Ейфелевої вежі. Блогерка, звичайно ж, сказала "так".

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Скандальна Софія Стужук виходить заміж

Найвпевненіше і найпрекрасніше "так" у моєму житті,

– написала Софія Стужук в інстаграмі.

"Я зустріла чоловіка, у слові якого я не сумніваюся. В якому впевнена та якому довіряю. Мій прекрасний чоловік – найяскравіший приклад "сказав – зробив". І я вкотре переконалася, як переконуюся щодня поряд з ним, що обрала того чоловіка. Свого", – розхвалила блогерка свого майбутнього чоловіка.

Бойфренд Софії Стужук освідчився їй в Парижі / Фото з інстаграму блогерки

Каблучка, яку подарували Стужук на заручини / Фото з інстаграму блогерки

Цікаво, що з Антоном Левданським Софія Стужук зустрічається менше як рік. Вони познайомилися в одному з нічних клубів Києва й провели разом ніч у готелі. На ранок мама трьох навіть не пам'ятала ім'я хлопця, але, на диво, їхній роман переріс у серйозні стосунки. Блогерка казала, що Антон перший, у кого вона закохалася після смерті чоловіка Дмитра Стужука.

Нагадаємо! Софія Стужук хоч і українська блогерка, але має велику аудиторію з росії, і навіть сама називала себе росіянкою. Тож, вочевидь, саме тому вона так і не визнала росію агресоркою.



У її інстаграмі, який кишить кадрами щасливого безтурботного життя, є лише один допис про війну, і той за березень. Тоді Софія Стужук написала, що "десь там" так за нас вирішили, тому що "комусь там" життя людей – розмінні монети". росію вона не засудила й видала, що "всім потрібен тільки мир".