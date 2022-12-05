Об этом сообщила Анна Алхим в своем телеграмм-канале. По словам Алхим, в дом Стужук никто не бросал "коктейли Молотова". А "поджог" устроил ее новый бойфренд с помощью петард.

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Стужук инсценировала поджог дома для пиара

5 декабря стартует именной конкурс Софии Стужук, потому она решила подогреть интерес аудитории. Более того, в конкурсе принимают участие российские блоггеры, которые поддерживают войну в Украине. На пятом месяце войны Стужук уже рекламировала представителей страны-террориста, поэтому решила сделать это еще раз.

Анна Алхим рассказала, по камерам наблюдений соседей выяснили, что это бойфренд Стужук, от которого она ждет ребенка, устроил поджог с помощью петард.

Даже переключило от такого цинизма. Неудачную тему для пиара выбрала. Когда твоих сограждан, в частности беременных женщин и детей, спящих ночью в жилых домах, убивают баллистическими ракетами – все не так однозначно и карма у них такая, а ты – голубь мира и вне политики, а когда у тебя петардой запустили – ко-ко-ко. Покушение на жизнь. Вот гнида,

– написала Алхим.

А подписчикам предательница рассказывала, что ее дом забросали "коктейлями Молотова". Более того, после этого Стужук планирует дать большое интервью .

Напомним, ранее любительница России даже находила "оправдание" массированному ракетному удару по Украине, от которого гибнут мирные жители, среди которых дети. Это произошло после взрывов на Крымском мосту, когда украинцы вроде бы "радовались". И, по мнению Стужук, именно поэтому Россия запустила ракеты на украинские города: "Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям в других. Значит, вы не за мир точно".

Пока Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку, Стужук проводит именной конкурс с россиянами и спонсирует страну-террориста.