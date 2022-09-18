Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька довго приховувала особисте життя. Але днями вона опублікувала відео з бойфрендом.
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KAZKA показала бойфренда
На своїй сторінці в тіктоці зірка опублікувала ролик, де показує, як її бачить коханий. Судячи з відео, бойфренд Саші Заріцької асоціює її з соняшниками, авокадо й осінню.
Якби я була… версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно,
– написала артистка.
Лідерка KAZKA показала хлопця: відео
Особисте життя Олександри Заріцької
- Всередині вересня 2021 року Олександра Заріцька зізналась про нові стосунки. Але вони тривали недовго – Саша взяла участь у "Танцях з зірками" й не мала достатньо часу на свого бойфренда. Тож він покинув артистку.
- Солістка гурту KAZKA тоді ж заінтригувала зізнаннями та романтичними фото зі своїм партнером по "Танцях" – Юрієм Мєшковим.
- Згодом танцівник знявся у кліпі гурту KAZKA. Тоді як його Саша розповіла, що ходить на побачення з бойфрендом, стосунки з яким тільки зароджуються.