Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька довго приховувала особисте життя. Але днями вона опублікувала відео з бойфрендом.

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KAZKA показала бойфренда

На своїй сторінці в тіктоці зірка опублікувала ролик, де показує, як її бачить коханий. Судячи з відео, бойфренд Саші Заріцької асоціює її з соняшниками, авокадо й осінню.

Якби я була… версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно,

– написала артистка.

Лідерка KAZKA показала хлопця: відео

Особисте життя Олександри Заріцької