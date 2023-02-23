Софія Ротару відмовилася співати для росіян на корпоративі: який гонорар їй пропонували

Українська співачка Софія Ротару відмовилася виступати перед росіянами на корпоративі, який вони влаштовували в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зірці пропонували за це чималий гонорар, проте Ротару не змінила свого рішення.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення співачка певний час мовчала і не висловлювала свою позицію щодо війни. Потім Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила, що перебуває у рідному селі в Україні, передає 24 Канал.

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Софія Ротару відмовилася заспівати для росіян

Російська акторка та модель Анна Калашнікова заявила росЗМІ, що Софії Ротару пропонували за виступ 100 тисяч євро. Проте навіть такий гонорар не вплинув на рішення співачки.

За її словами, Ротару дуже переживає через події в Україні, тому взагалі відмовилася від гастрольної діяльності.

Мої друзі влаштовували виїзний день народження в Еміратах. Вони забезпечені люди, хотіли запросити на своє свято Софію Михайлівну. Пропонували гонорар – 100 тисяч євро. Але їм сказали, що вона не хоче,

– розповіла модель.

Калашнікова додала, що у грудні Софії Ротару також пропонували виступити на російських новорічних корпоративах, але вона відмовилася.

"Вона не в настрої, через ситуацію відмовилася від концертної діяльності. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається, їй важко зібратися", – прокоментувала вона.

Яка позиція Софії Ротару щодо війни в Україні