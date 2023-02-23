Напомним, что в начале полномасштабного вторжения певица некоторое время молчала и не высказывала свою позицию по поводу войны. Потом София Ротару вышла на связь и сообщила, что находится в родной деревне в Украине, передает 24 Канал.

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София Ротару отказалась спеть для россиян

Российская актриса и модель Анна Калашникова заявила росСМИ, что Софии Ротару предлагали за выступление 100 тысяч евро. Однако даже такой гонорар не отразился на решении певицы.

По ее словам, Ротару очень переживает из-за событий в Украине, поэтому вообще отказалась от гастрольной деятельности.

Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспеченные люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет,

– рассказала модель.

Калашникова добавила, что в декабре Софии Ротару тоже предлагали выступить на российских новогодних корпоративах, но она отказалась.

"Она не в настроении, из-за ситуации отказалась от концертной деятельности. Софья Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей трудно собраться", – прокомментировала она.

Какова позиция Софии Ротару по поводу войны в Украине