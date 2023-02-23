Напомним, что в начале полномасштабного вторжения певица некоторое время молчала и не высказывала свою позицию по поводу войны. Потом София Ротару вышла на связь и сообщила, что находится в родной деревне в Украине, передает 24 Канал.
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София Ротару отказалась спеть для россиян
Российская актриса и модель Анна Калашникова заявила росСМИ, что Софии Ротару предлагали за выступление 100 тысяч евро. Однако даже такой гонорар не отразился на решении певицы.
По ее словам, Ротару очень переживает из-за событий в Украине, поэтому вообще отказалась от гастрольной деятельности.
Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспеченные люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет,
– рассказала модель.
Калашникова добавила, что в декабре Софии Ротару тоже предлагали выступить на российских новогодних корпоративах, но она отказалась.
"Она не в настроении, из-за ситуации отказалась от концертной деятельности. Софья Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей трудно собраться", – прокомментировала она.
Какова позиция Софии Ротару по поводу войны в Украине
- После фестиваля и новогодних огоньков вторжение России 24 февраля застало певицу в Киеве. 28 февраля она писала, что "российские ракеты уничтожают мирных жителей, детей и разрушают города", а по случаю юбилея открыла сбор в помощь семьям военных.
- София Ротару время от времени реагирует на массированные обстрелы страны-террориста, но до сих пор никак не комментирующая свою многолетнюю деятельность в России. Так что пока неизвестно, поставила ли она окончательный крест на таких заработках.
- Добавим, что музыкант Иво Бобул оправдывает позицию Софии Ротару. Он считает, что народный не обязательно публично называть Россию агрессором и террористом, потому что ее молчаливой поддержки достаточно.
- В то же время внук Ротару – Анатолий Евдокименко летом незаконно покинул территорию Украины во время военного положения. Впоследствии в интервью он назвал себя кочевником и оправдался за бегство из Украины во время войны.