Ще влітку Євдокименко хизувався фотографіями з Парижа. Йому все-таки вдалося незаконно покинути територію України під час воєнного стану.

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Онук Ротару поїхав, "щоб почати нове життя"

Анатолій будує музичну кар'єру під псевдонімом SHMN. У новому інтерв'ю він назвав себе кочівником і виправдався за втечу з України під час війни. Так онук Софії Ротару підтвердив, що все-таки виїхав з країни.

З початком війни я був змушений залишити країну, щоб почати нове життя. Вже понад 6 місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя,

– сказав Анатолій.

Анонс цієї розмови 28-річний Євдокименко публікував у своєму інстаграмі. Артист спілкувався з журналістами після прем'єри треку Sweet Dreams.

У розмові Євдокименко також назвав цей рік "найскладнішим у своєму житті, але з найбільшими перетвореннями". Підкреслив, що це "справді руйнівний і трагічний рік для всього народу України", висловив співчуття "всім сім'ям, які втратили рідних у розпал цієї війни".

Водночас Анатолій не зазначив, де саме перебуває зараз і як йому вдалося виїхати з країни, де впроваджено воєнний стан.

Нагадаємо, 7 березня на кордоні з Молдовою правоохоронці затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну. Вони хотіли перетнути кордон на човні. Серед 8 ухилянтів призовного віку були родичі Софії Ротару – внук і син. Онук артистки не відреагував на скандал, залишається мовчазним у мережі, але у день народження поділився своїм фото.

Відомі чоловіки України, які під час війни живуть за кордоном