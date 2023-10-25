Сестра Ротару спростувала всі чутки про те, що співачка виїхала за кордоном. Нещодавно вона показала перший кадр за останній рік – на світлині Софія позувала з сином Русланом.

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Де зараз Софія Ротару

Виявляється, народна артистка таки не покинула країну під час війни.

За словами її сестри, вона й досі мешкає у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Саме туди Софія Ротару переїхала на постійне місце проживання після окупації Криму.

Соня – під Києвом, у своєму будинку, як завжди. Син Руслан – із нею. Так було й раніше – вони живуть там усі разом, як у минулі роки,

– розповіла Ауріка Ротару.

Відомо, що Софія Ротару живе з родиною сина у великому триповерховому котеджі з панорамними вікнами. На території ділянки такоє є будиночок для гостей і чимала альтанка. Кілька років тому показала в соцмережі знімки квітів, які виростила сама. Тоді її будинок і потрапив на фото.



Будинок Софії Ротару / Фото з її інстаграму

Молодша сестра Софії Ротару теж мешкає у приватному будинку під Києвом. Ауріка Ротару полюбляє вирощувати на подвір'ї квіти і має чималий город.

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