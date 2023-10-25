Сестра Ротару опровергла все слухи о том, что певица уехала за границей. Недавно она показала первый кадр за последний год – на фотографии София позировала с сыном Русланом.
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Где сейчас София Ротару
Оказывается, народная артистка не покинула страну во время войны.
По словам ее сестры, она и до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. Именно туда София Ротару переехала на постоянное место жительства после оккупации Крыма.
Соня – под Киевом, в своем доме, как обычно. Сын Руслан – с ней. Так было и раньше – они живут там все вместе, как в прошлые годы,
– рассказала Аурика Ротару.
Известно, что София Ротару живет с семьей сына в большом трехэтажном коттедже с панорамными окнами. На территории участка такое домик для гостей и немалая беседка. Несколько лет назад показала в соцсети снимки выросших сама. Тогда его дом и попал на фото.
Дом Софии Ротару / Фото из ее инстаграммы
Младшая сестра Софии Ротару тоже проживает в частном доме под Киевом. Аурика Ротару любит выращивать во дворе цветы и имеет большой город.
Сын Софии Ротару пытался сбежать из Украины
- В марте прошлого года сын и внук Софии Ротару решили уехать из Украины. Но эта попытка была неудачной.
- Тогда они были задержаны на границе – они на лодке пытались переправиться в Молдову. Какое-то время родные певицы находились в полицейском участке.
- Впоследствии стало известно, что внук Ротару, несмотря на призывной возраст, уехал за границу. Он часто путешествует по Европе и делится фото в соцсетях.