Сестра Ротару опровергла все слухи о том, что певица уехала за границей. Недавно она показала первый кадр за последний год – на фотографии София позировала с сыном Русланом.

Интересно Счастливые в день свадьбы: София Ротару показала архивное фото с покойным мужчиной

Где сейчас София Ротару

Оказывается, народная артистка не покинула страну во время войны.

По словам ее сестры, она и до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. Именно туда София Ротару переехала на постоянное место жительства после оккупации Крыма.

Соня – под Киевом, в своем доме, как обычно. Сын Руслан – с ней. Так было и раньше – они живут там все вместе, как в прошлые годы,

– рассказала Аурика Ротару.

Известно, что София Ротару живет с семьей сына в большом трехэтажном коттедже с панорамными окнами. На территории участка такое домик для гостей и немалая беседка. Несколько лет назад показала в соцсети снимки выросших сама. Тогда его дом и попал на фото.



Дом Софии Ротару / Фото из ее инстаграммы

Младшая сестра Софии Ротару тоже проживает в частном доме под Киевом. Аурика Ротару любит выращивать во дворе цветы и имеет большой город.

Сын Софии Ротару пытался сбежать из Украины