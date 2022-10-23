Софія Ротару засвітилася в Києві на могилі чоловіка: рідкісне фото

У цей день 20 років тому помер чоловік Софії Ротару Анатолій Євдокименко. Він був керівником ансамблю "Червона рута" й народним артистом України, тож похований на Байковому кладовищі в Києві. У роковини смерті співачка прийшла на його могилу.

Софія Ротару присягалася, що в день початку повномасштабної війни була в Києві й нібито не покидала Україну. Колишня гастролерка довела це в роковини смерті свого чоловіка Анатолія Євдокименка. 23 жовтня вона сфотографувалася на його могилі.

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Софія Ротару прийшла на могилу чоловіка в Києві

"20 років", – написала Софія Ротару російською й додала емоджі розбитого серця.

Попри похмурий день, на Байкове кладовище вона прийшла в сонцезахисних окулярах. Вочевидь, аби не ловити на собі косі погляди перехожих. На ній був шоколадно-помаранчевий шарф, стьобана куртка білого кольору та чорний низ.Схоже, на могилу чоловіка Ротару принесла живі квіти.

Софія Ротару на могилі чоловіка в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, народний артист України та керівник ансамблю "Червона рута" Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року від третього інсульту. Наприкінці 90-х він захворів, довго лікувався, а після другого інсульту перестав говорити, впав у кому. Третій напад став для нього останнім.

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