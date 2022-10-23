София Ротару клялась, что в день начала полномасштабной войны была в Киеве и с якобы не покидала Украину. Бывшая гастролерша доказала это в годовщину смерти своего мужа Анатолия Евдокименко. 23 октября она сфотографировалась на его могиле.

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София Ротару пришла на могилу мужа в Киеве

"20 лет", – написала София Ротару на русском и добавила эмоджи разбитого сердца.

Несмотря на пасмурный день, на Байковое кладбище она пришла в солнцезащитных очках. Очевидно, чтобы не ловить на себе косые взгляды прохожих. На ней был шоколадно-оранжевый шарф, стеганная куртка белого цвета и черный низ. Похоже, на могилу мужа Ротару принесла живые цветы.

София Ротару на могиле мужа в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Напомним, народный артист Украины и руководитель ансамбля "Червона рута" Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 от третьего инсульта. В конце 90-х он заболел, долго лечился, а после второго инсульта перестал говорить, впал в кому. Третий приступ стал для него последним.

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