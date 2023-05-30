Привітала квітами: Софія Ротару показала рідкісне фото 22-річної онучки-красуні

Українська співачка Софія Ротару рідко з'являється у соціальних мережах, проте сьогодні у зірки була вагома причина. 30 травня день народження святкує її молода онука. Тож, артистка показала фото Софії та привітала її квітами.

Раніше ми розповідали, де живуть та чим займаються онуки Ротару. Сама ж народна артистка рідко виходить на зв'язок, хоч і підтримує Україну у війні.

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Онучці Ротару – Софії Євдокименко – виповнилося 22 роки. На честь свята артистка поділилася світлиною дівчини в Instagram-сторіс і привітала її зі святом, додавши підпис "Happy Birthday".

На фото Софія позувала у білій сукні у чорний горошок з розпущеними локонами.



Ротару привітала з днем народження онучку Софію / Фото з її інстаграм-сторіс

Сама ж Софія Євдокименко показала у соцмережах, як її привітали ріжні. Виявилося, що батьки разом з Ротару надіслали дівчині красивий букет квітів за допомогою доставки та додали привітання.



Рідні привітали Софію квітами / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, доньку з днем народження привітала також мама та її брат Анатолій, який зараз живе в Європі. Досі невідомо, як саме він виїхав.



Брат привітав Софію зі святом / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що внучка Ротару – Софія Євдокименко – зараз мешкає у Сполучених Штатах. Там вона вже давно і будує кар'єру моделі у США. Ще до війни дівчина жила на два міста – Київ та Нью-Йорк.

Зазначимо, що як і зіркова бабуся, Софія підтримує Україну у своїх соціальних мережах та ділиться сторіз, пов'язаними з російською агресією.



Софія Євдокименко підтримує Україну / Фото з її інстаграму

Сама ж Софія Ротару небагатослівна у мережі, однак завжди реагує на події в Україні. Зірка показує наслідки ворожих обстрілів та підтримує українців у свята.

Де зараз перебуває народна артистка – невідомо. Вона не робить ніяких публічних заяв. Востаннє її бачили в Києві 23 жовтня 2022 року, в цей день вона приходила на могилу до чоловіка.