Раньше мы рассказывали, где живут и чем занимаются внуки Ротору. Сама народная артистка редко выходит на связь, хотя и поддерживает Украину в войне.

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Внучке Ротару – Софии Евдокименко – исполнилось 22 года. В честь праздника артистка поделилась фотографией девушки в Instagram-странице и поздравила ее с праздником, добавив подпись "Happy Birthday".

На фото София позировала в белом платье в черный горошек с распущенными локонами.



Ротару поздравила с днем рождения внучку Софию / Фото с ее инстаграм-сторис

Сама же София Евдокименко показала в соцсетях, как ее поздравили режни. Оказалось, что родители вместе с Ротару отправили девушка красивый букет цветов с помощью доставки и добавили приветствие.



Родные поздравили Софию цветами / Фото с ее инстаграм-сторис

Кроме того, дочь с днем рождения поздравила также мама и ее брат Анатолий, живущий сейчас в Европе. До сих пор неизвестно, как он уехал.



Брат поздравил Софию с праздником / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что внучка Ротару – София Евдокименко – сейчас проживает в Соединенных Штатах. Там он уже давно и строит карьеру модели в США. Еще до войны девушка жила на два города – Киев и Нью-Йорк.

Отметим, что, как и звездная бабушка, София поддерживает Украину в своих социальных сетях и делится стороз, связанными с российской агрессией.



София Евдокименко поддерживает Украину / Фото с ее инстаграммы

Сама же София Ротару немногословна в сети, однако всегда реагирует на события в Украине. Звезда показывает последствия вражеских обстрелов и поддерживает украинцев по праздникам.

Где сейчас находится народная артистка – неизвестно. Она не делает никаких общественных заявлений. Последний раз ее видели в Киеве 23 октября 2022 года, в этот день она приходила на могилу к мужчине.