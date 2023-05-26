75-річна Софія Ротару не дає інтерв'ю й не з'являється на публіці з початку великої війни. Однак на початку вторгнення зідзвонювалася з подругою Лаймою Вайкуле. У них дуже хороші стосунки, і, вочевидь, по секрету українка розповіла латвійці, що ледь пережила ніч на 24 лютого.

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Лайма Вайкуле розповіла про Софію Ротару

Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: "Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків, нічого не було. Я побігла в бомбосховище". Це я знаю про Софу,

– зізналася Лайма Вайкуле.

Співачка наголосила, що запрошувала Ротару на свій музичний фестиваль "Лайма Рандеву" в Юрмалі, однак минулого року вона не приїхала якраз через війну. Після цього дзвінка артистки втратили зв'язок, однак у прямому ефірі Вайкуле пообіцяла, що набере зіркову подругу.

"Я чула, що вона поїхала чи то у Львів… Я не хочу брехати. Я більше не мала з нею зв'язок, але зараз зателефоную, дізнаюся, як вона і що з нею", – наголосила зірка.