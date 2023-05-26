75-річна Софія Ротару не дає інтерв'ю й не з'являється на публіці з початку великої війни. Однак на початку вторгнення зідзвонювалася з подругою Лаймою Вайкуле. У них дуже хороші стосунки, і, вочевидь, по секрету українка розповіла латвійці, що ледь пережила ніч на 24 лютого.
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Лайма Вайкуле розповіла про Софію Ротару
Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: "Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків, нічого не було. Я побігла в бомбосховище". Це я знаю про Софу,
– зізналася Лайма Вайкуле.
Співачка наголосила, що запрошувала Ротару на свій музичний фестиваль "Лайма Рандеву" в Юрмалі, однак минулого року вона не приїхала якраз через війну. Після цього дзвінка артистки втратили зв'язок, однак у прямому ефірі Вайкуле пообіцяла, що набере зіркову подругу.
"Я чула, що вона поїхала чи то у Львів… Я не хочу брехати. Я більше не мала з нею зв'язок, але зараз зателефоную, дізнаюся, як вона і що з нею", – наголосила зірка.
- Нагадаємо, Лайма Вайкуле відкрито підтримує Україну. У серпні 2022 року на концерті в Литві вона підняла український прапор і сказала: "Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети та вбивають все живе".
- Примітно, що артистка не "перевзувалася" після 24 лютого 2022 року. Вона хоч і давала концерти в Росії, але публічно відмовлялася їхати в окупований Крим, "який би гонорар не пропонували".
- Не так давно Лайма Вайкуле розхвалювала Зеленського. Вони перетиналися на одній сцені, а зараз співачка дуже цим пишається: "Як він поводиться, скільки він працює, скільки це вимагає сил, сміливості, голови на плечах".