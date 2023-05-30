Раніше ми розповідали, де живуть та чим займаються онуки Ротару. Сама ж народна артистка рідко виходить на зв'язок, хоч і підтримує Україну у війні.

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Онучці Ротару – Софії Євдокименко – виповнилося 22 роки. На честь свята артистка поділилася світлиною дівчини в Instagram-сторіс і привітала її зі святом, додавши підпис "Happy Birthday".

На фото Софія позувала у білій сукні у чорний горошок з розпущеними локонами.



Ротару привітала з днем народження онучку Софію / Фото з її інстаграм-сторіс

Сама ж Софія Євдокименко показала у соцмережах, як її привітали ріжні. Виявилося, що батьки разом з Ротару надіслали дівчині красивий букет квітів за допомогою доставки та додали привітання.



Рідні привітали Софію квітами / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, доньку з днем народження привітала також мама та її брат Анатолій, який зараз живе в Європі. Досі невідомо, як саме він виїхав.



Брат привітав Софію зі святом / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що внучка Ротару – Софія Євдокименко – зараз мешкає у Сполучених Штатах. Там вона вже давно і будує кар'єру моделі у США. Ще до війни дівчина жила на два міста – Київ та Нью-Йорк.

Зазначимо, що як і зіркова бабуся, Софія підтримує Україну у своїх соціальних мережах та ділиться сторіз, пов'язаними з російською агресією.



Софія Євдокименко підтримує Україну / Фото з її інстаграму

Сама ж Софія Ротару небагатослівна у мережі, однак завжди реагує на події в Україні. Зірка показує наслідки ворожих обстрілів та підтримує українців у свята.

Де зараз перебуває народна артистка – невідомо. Вона не робить ніяких публічних заяв. Востаннє її бачили в Києві 23 жовтня 2022 року, в цей день вона приходила на могилу до чоловіка.