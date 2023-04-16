Снайперку Євгенію Емеральд виписали з пологового: зворушливі фото родини
Джерело:ТСН
Українську снайперку Євгенію Емеральд з позивним "Жанна Д'Арк" 16 квітня виписали з пологового. Разом з молодою матусею були чоловік та старша донька.
Виписка відбулася о 16:00. Раніше Євгенія розповідала, що пологи пройшли добре і зараз вона гарно почувається. Її чоловік увесь час був поруч та підтримував.
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Євгенію Емеральд виписали з пологового
О 16:00 16 квітня Євгенію Емеральд виписали з пологового будинку. Поруч із захисницею були:
- її чоловік-військовий Євген Стипанюк,
- старша донечка Жасмін,
- мама Жанна Феліксівна та близькі.
Усміхнена захисниця разом із рідними позувала для фото, поки новонароджена дівчинка спала у батька на руках. Ім'я дитини подружжя поки залишає у таємниці.
Дивіться фото виписки снайперки з пологового / Фото ТСН
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Коротко про останні тижні вагітності військової
- На 27 тижні вагітності Євгенія Емеральд потрапила до лікарні, адже двічі перехворіла на грип і погано почувалася. Однак після п'яти крапельниць її самопочуття покращилося.
- Загалом останні тижні перед пологами були складними. Спочатку снайперка потрапила в аварію – злетіла в кювет, щоб уникнути лобового зіткнення. Авто, на якому вона об'їздила Київщину, Макарівський район, Харківську та Сумські області, сильно постраждало.
- Після цього Євгенія Емеральд поконфліктувала з охоронцем житлового комплексу. Чоловік відмовився відкривати шлагбаум, почав хамити та вимагати техпаспорт й усі документи.