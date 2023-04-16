Выписка прошла в 16:00. Ранее Евгения рассказывала, что роды прошли нормально и сейчас она хорошо себя чувствует. Ее муж все время был рядом и поддерживал.
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Евгению Эмеральд выписали из роддома
В 16:00 16 апреля Евгению Эмеральд выписали из роддома. Рядом с защитницей были:
- ее муж-военный Евгений Стипанюк,
- старшая дочь Жасмин,
- мама Жанна Феликсовна и близкие.
Улыбающаяся защитница вместе с родными позировала для фото, пока новорожденная девочка спала у отца на руках. Имя ребенка супруги пока оставляют в тайне.
Смотрите фото выписки снайперки из роддома / Фото ТСН
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Кратко о последних неделях беременности военной
- На 27 неделе беременности Евгения Эмеральд попала в больницу, ведь дважды переболела гриппом и плохо чувствовала себя. Однако после пяти капельниц ее самочувствие улучшилось.
- Последние недели перед родами были сложными. Сначала снайперша попала в аварию – взлетела в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. Авто, на котором она объездила Киевщину, Макаровский район, Харьковскую и Сумскую области, сильно пострадало.
- После этого Евгения Эмеральд поконфликтовал с охранником жилищного комплекса. Мужчина отказался открывать шлагбаум, начал хамить и требовать техпаспорт и все документы.