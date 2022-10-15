На початку жовтня Коля Сєрга разом з Ярмаком, Сашком Чемеровим, Павлом Вишебабою та іншими митцями їздив до Куп'янська, Ізюма, Балаклії, Дворічної. Він уже розповідав про силу російської пропаганди в деокупованих містах, а тепер поділився щемливою історією з лікарні в Куп'янську.

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Коля Сєрга співав у Куп'янську для жінки, якій відірвало ногу

У Куп'янську, який був під окупацією з кінця лютого, "Культурний десант" поїхав у лікарню, де від прильотів рятують цивільних.

"Ми приїхали, а там немає світла! У цьому місті взагалі немає світла", – поділився Коля Сєрга. У холі лікарні музиканти виступали для лікарів, медсестер і жінки, якій вранці того ж дня відірвало ногу. Вона звернулася до Колі Сєрги зі словами "Слава Україні", а той, ледь стримуючи сльози, заспівав їй про перемогу.

Доспівую, беру її руку, аби поцілувати на знак поваги! Але натомість мою руку цілує вона. Я зараз пишу, і в мене сльози. Важко сказати, чи бував у моєму професійному житті випадок емоційніший. Мені здається, що в той момент і та пацієнтка, і я як ніколи вірили – перемога буде,

– зворушливо написав Коля Сєрга.

Коля Сєрга в Куп'янську з жінкою, якій відірвало ногу / Фото iSky

Крім того, у лікарні Куп'янська "Культурний десант" познайомився з Олексієм, який під обстрілами рятував книжки з палаючої бібліотеки.

"Горіло все навколо, а він виносив книги. Я все ще не можу перестати дивуватися – за культуру, за книжку ризикувати, боротись до останнього. Та як вони збирались перемогти мій народ?!" – емоційно прокоментував Коля Сєрга.

Павло Вишебаба з Олексієм, який рятував книжки з бібліотеки / Фото iSky

Так, під час поїздки на Харківщину "Культурний десант" виступив перед:

нацгвардійцями в Харкові;

"найбільш бойовим підрозділом" ДСНСників на Салтівці;

ремонтниками, які "латають стріляні військові тачки";

цивільними й медиками в Куп'янську;

лікарями, рятувальниками, поліцейськими та цивільними в Ізюмі;

саперами, "богами війни" танкістами і місцевими в Балаклії, де "дуже багато людей вірили російській пропаганді".

Найважче в поїздці було розтопити серця людей, які понад шість місяців перебували в окупації. Але, гадаю, нам це вдалося. Нам, військовим, волонтерам та всім небайдужим людям, які приїжджають та підтримують їх. Сильна була подорож, і я впевнений, що разом ми обов'язково переможемо,

– підсумував Коля Сєрга.

"Культурний десант" на Харківщині / Фото iSky