Неделю назад Евгения Эмеральд объявила, что носит под сердцем бандерятко. Сначала она не признавалась о беременности ни мужу, ни командиру, ведь обещала воевать до победы. Хотя дальше военные будут гнать врага уже без "Жанны д'Арк", декрет ей светит аж на седьмом месяце.

Не пропустите В белом платье с декольте и берцах: снайперша Жанна д'Арк вышла замуж на передовой – фото

Когда беременную снайпершу Эмеральд отпустят в декрет

Пока я не нахожусь в зоне боевых действий, но все еще нахожусь на службе. А ведь в декрет смогу пойти только на 7 месяце беременности. Скажу честно – тяжело. Особенно когда твои штаны уже не застегиваются. Но ничего, мы женщины, мы сильны,

– с юмором поделилась Евгения Эмеральд.

"Жанна д'Арк" поддержала всех беременных женщин, работающих до седьмого месяца с токсикозом. Кроме того, снайперша обратилась к мужчинам, чьи любимые в положении, и попросила быть к ним внимательнее.

"Знайте, я с вами. Раньше я вообще не могла вообразить, как можно работать с токсикозом. Я этого всегда боялась, но то, чего мы боимся, нас начинает преследовать", – добавила Эмеральд.

Беременная Евгения Эмеральд пойдет в декрет на 7 месяца / Фото с инстаграма снайперши

Напомним, в октябре снайперша побывала на освобожденной Харьковщине с Колей Сергой и его "Культурным десантом".

"Конечно, больно было за разбитые города, но вы бы видели счастливые глаза людей, которые теперь свободны. До слез просто. И когда кто-то в Киеве переживает, что не смог покурить кальян, я таким людям советую съездили в подобные города и посмотреть, как живут другие украинцы. Без воды, без связи, без электричества, но с верой в сердце", – комментировала Евгения Эмеральд поездку в деоккупированные города и села.