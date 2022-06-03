"Сльози на очах і мурашки": ексгастролерка Лобода на 100 день війни випустила "Молитву"

Світлана Лобода, яка останні 8 років була поп-дівою на Росії, нарешті заспівала українською. На сотий день війни вона випустила проникливу пісню "Молитва", яка довела мережу до сліз.

Лише на п'ятий день російського вторгнення, 28 лютого, Світлана Лобода, заливаючись слізьми, просила зупинити війну, а через місяць таки визнала Росію агресоркою. Зараз же, на сотий день, зірка "молиться за кожну душу, за кожну мати, за нашу землю, за перемогу добра над злом" та обіцяє "закрити від куль собою" у новій україномовній пісні "Молитва".

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Ексгастролерка Лобода заспівала українською

100 днів… 100 днів від початку іншого життя, інших снів, інших слів та смислів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ та зістаріли мільйони сердець на 100 років,

– написала Світлана Лобода в інстаграмі.

Вона зізналася, що повертатися до музики було непросто: "Було складно знову почати співати. Дуже складно! Але музика, як тонка смуга світла, пробивається крізь найчорніші дні". Водночас артистка сподівається, що невдовзі співатиме не від болю, а від щастя.

Кліп на пісню "Молитва" Світлана Лобода зняла в церкві Святого Петра у Ризі, а акомпанував їй симфонічний оркестр Латвійської академії музики імені Язепа Вітоли. Чотирихвилинне відео виконане у чорно-білих тонах, лише наприкінці його розбарвлюють синьо-жовті кольори – софіти в кольорах українського прапора.

Світлана Лобода – Молитва: дивіться відео онлайн

Як у мережі реагують на "Молитву" Лободи

"Сльози на очах і мурашки по шкірі. Дякую за цю пісню";

"До мурашок! І дуже гарно співає українською мовою";

"Це так гарно. Це відродження вас, Світлано! Така велика підтримка українського народу! Ви молодець";

"Дуже гарна пісня, що чітко показує позицію в цій війні. Приємно, що ви з нами";

"У когось ще залишилися питання щодо позиції Лободи? До сліз, мурашки… Наш прапор наприкінці – це просто сила. Нас не зламати! Нікому! Ніколи! Слава Україні! Смерть ворогам";

"Лобода остаточно зробила свій правильний вибір! Молодець. Дуже гарна пісня і кліп";

"Що б не говорили про неї, вона народилася в Україні, і вона українка, їй точно так, як і нам, болить".

Що про Лободу думає український шоу-біз

це третя україномовна пісня в репертуарі Світлани Лободи. Перший трек "Облиш" вийшов 2015 року, а другий Indie Rock (Vogue) – у серпні 2021, однак має і російськомовну версію.

Якщо українська публіка готова пробачити Лободі криваві рублі, які вона останні вісім років заробляла на Росії, то колеги з шоу-бізу – ні:

Шоумен Ігор Кондратюк вважає, що "пізно вср*лася Свєта Лобода". Вона для нього померла ще 2014 року, коли не розірвала контракти та гастролі на Росії.

вважає, що "пізно вср*лася Свєта Лобода". Вона для нього померла ще 2014 року, коли не розірвала контракти та гастролі на Росії. Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя думає, що ті, хто раніше "паслись у Росії", а зараз "адаптовуються до ситуації шмарклями й сльозами", – лицеміри та пристосуванці. Так він натякав саме на Світлану Лободу.

думає, що ті, хто раніше "паслись у Росії", а зараз "адаптовуються до ситуації шмарклями й сльозами", – лицеміри та пристосуванці. Так він натякав саме на Світлану Лободу. Співачка Оля Полякова прямо називає Лободу лицеміркою, адже "почала писати щось на підтримку України тільки після того, як її занесли до списків у Росії".

прямо називає Лободу лицеміркою, адже "почала писати щось на підтримку України тільки після того, як її занесли до списків у Росії". Гостра на язик Анастасія Приходько теж засуджує ексгастролерку, бо "треба обрати позицію відразу".