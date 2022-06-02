Першим про успіхи композиції-переможця на Євробаченні-2022 повідомив Олег Псюк, лідер гурту, у своєму інстаграмі.
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"Щойно дізнався, що ми побили рекорд у СНД у Spotify. У нас найбільша кількість прослуховувань. Ніхто ще стільки не мав, як у нас. На другому місці — Елджей, у нього також було багато прослуховувань, але тут Kalush №1", – розповів фронтмен Kalush Orchestra.
"Stefania" б'є рекорди Spotify / Фото "Суспільного"
Варто додати, що пісня "Stefania" досі продовжує перебувати в чартах стрімінгового сервісу. Станом на ранок 1 червня пісня перебувала на 34 сходинці у щотижневому рейтингу найбільш прослуховуваних треків у світі – Spotify Global Viral. А кліп на пісню розміщений на 1 місці у вкладці "Популярне" на YouTube.
Kalush Orchestra – Stefania: відео онлайн з Євробачення-2022
Текст пісні "Stefania" Kalush Orchestra
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово