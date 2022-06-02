Першим про успіхи композиції-переможця на Євробаченні-2022 повідомив Олег Псюк, лідер гурту, у своєму інстаграмі.

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"Щойно дізнався, що ми побили рекорд у СНД у Spotify. У нас найбільша кількість прослуховувань. Ніхто ще стільки не мав, як у нас. На другому місці — Елджей, у нього також було багато прослуховувань, але тут Kalush №1", – розповів фронтмен Kalush Orchestra.



"Stefania" б'є рекорди Spotify / Фото "Суспільного"

Варто додати, що пісня "Stefania" досі продовжує перебувати в чартах стрімінгового сервісу. Станом на ранок 1 червня пісня перебувала на 34 сходинці у щотижневому рейтингу найбільш прослуховуваних треків у світі – Spotify Global Viral. А кліп на пісню розміщений на 1 місці у вкладці "Популярне" на YouTube.

Kalush Orchestra – Stefania: відео онлайн з Євробачення-2022

Звернемо увагу, що музичний сервіс Spotify зараховує Україну до однієї категорії з іншими країнами Східної Європи та Центральної Азії. Україна також ніколи не була повноцінним членом СНД, оскільки не підписувала Статут, однак мала статус держави-засновниці та держави-учасниці. У 2018 році указом Президента країна остаточно припинила участь в статутних органах СНД.

Текст пісні "Stefania" Kalush Orchestra

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово