Слідом за Cardi B і Кетрін Винник: суперзірка Шер назвала Путіна "деспотом" і підтримала Україну
Джерело:твіттер Шер
Поки російські селебретіз ницо мовчать у той час, як їхній президент накопичує війська на кордоні з Україною, світові знаменитості не залишаються осторонь і реагують. Зокрема "богиня поп-музики" співачка Шер.
75-річна американська співачка Шер підтримала Джо Байдена у санкціях проти Росії та пояснила, чому Україна важлива для США. Вона заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити світ на коліна.
Не пропустіть Тривожну валізку збирати не буду, – Злата Огнєвіч зізналася, що робитиме в разі вторгнення Росії
Шер підтримала Україну
Путін – деспот, який знищує героїв, і, якщо випаде шанс, Путін зжере суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Європа стане маленькою та незахищеною,
– написала Шер.
Перепало від зірки не тільки Росії, а й Китаю та Саудівській Аравії. "Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, поділ, слабкість", – додала співачка.Пояснимо, між Китаєм та США існує конкуренція, яка може перерости у повномасштабну конфронтацію. Вашингтон нібито через Тайвань стримує розвиток Пекіна.
Не пропустіть "Дайте моїй країні спокій": зірки емоційно відреагували на рішення Путіна визнати бойовиків
Хто зі світових зірок підтримав Україну
- Першою це зробила канадська кіноакторка Кетрін Винник, яка має українське коріння. У профілі з 5,6-мільйонною аудиторією вона запостила відео з жовто-блакитним прапором, державним гімном і написала: "Підтримую Україну".
- Слідом за нею підтримку Україні висловила американська реперка Cardi B. Вона засудила війну, безпрецедентні дії Росії та заявила, що на боці мирних громадян.