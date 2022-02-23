75-летняя американская певица Шер поддержала Джо Байдена в санкциях против России и объяснила, почему Украина важна для США. Она заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить мир на колени.
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Шер поддержала Украину
Путин – деспот, уничтожающий героев, и, если представится шанс, Путин сожрет суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа станет маленькой и незащищенной,
– написала Шер.
Досталось от звезды не только России, но и Китаю и Саудовской Аравии. "Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, разделение, слабость", - добавила певица.
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Кто из мировых звезд поддержал Украину
- Первой это сделала канадская киноактриса Кэтрин Винник, которая имеет украинские корни. В профиле с 5,6-миллионной аудиторией она запостила видео с желто-голубым флагом, государственным гимном и написала: "Поддерживаю Украину".
- Вслед за ней поддержку Украине выразила американская реперка Cardi B. Она осудила войну, беспрецедентные действия России и заявила, что на стороне мирных граждан.