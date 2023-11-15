Славу Камінську помітили помітили у Львові з чоловіком: фото з вокзалу

Українська співачка Слава Камінська, яка останні півтора року живе за кордоном, з'явилася у компанії загадкового чоловіка у Львові.

Пару побачили на залізничному вокзалі. Слава йшла у супроводі незнайомця з валізами. З'ясувалося, що це непросто так.

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Славу Камінську побачили у Львові з незнайомцем

Знаменитість повернулася з-за кордону до Львова для знімань нового кліпу. Готується спільна робота зі співаком Андрієм Кравченком на пісню "Зупини". Трек вийде у світ 21 листопада.

На фото видно, що у кліпі співачка з'явиться з валізою на пероні вокзалу. Також будуть сцени біля вітражного вікна у сонячному проміні.

Слава Камінська та Андрій Кравченко продемонструють у відеороботі чуттєві та палкі сцени.



Камінська та Кравченко / Фото "ТСН"



Камінська та Кравченко / Фото "ТСН"



Камінська та Кравченко / Фото "ТСН"



Зйомки на вокзалі / Фото з інстаграму співачки

Також співачка додала, що вона дуже любить Львів.

Львів – особливе для мене місто! Місто мого спокою та натхнення. Місто, де мене ніколи не цькували за мову, якою я спілкуюся, бо в мене в душі трохи більше – любов до рідної землі!,

– зазначила артистка.

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