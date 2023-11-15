Пару увидели на железнодорожном вокзале. Слава шла в сопровождении незнакомца с чемоданами. Выяснилось, что это не просто так.

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Славу Каминскую увидели во Львове с незнакомцем

Знаменитость вернулась из-за границы во Львов для съемок нового клипа. Готовится совместная работа с певцом Андреем Кравченко на песню "Останови". Трек выйдет в свет 21 ноября.

На фото видно, что в клипе певица появится с чемоданом на перроне вокзала. Также будут сцены у витражного окна в солнечном луче.

Слава Каминская и Андрей Кравченко продемонстрируют в видеоработе чувственные и страстные сцены.

Каминская и Кравченко
Каминская и Кравченко / Фото "ТСН"

Каминская и Кравченко
Каминская и Кравченко / Фото "ТСН"

Каминская и Кравченко
Каминская и Кравченко / Фото "ТСН"

Съемки на вокзале
Съемки на вокзале / Фото с инстаграмма певицы

Также певица добавила, что она очень любит Львов.

Львов – особенный для меня город! Город моего покоя и вдохновения. Город, где меня никогда не травили за язык, на котором я общаюсь, потому что у меня в душе чуть больше – любовь к родной земле!,
– отметила артистка.

Что известно об отношениях Славы Каминской

  • В июле певица публиковала фото с новым бойфрендом. На снимке видно, как парень взял артистку за плечо. Полностью избранника Каминской на фотографии не видно, но заметно, что у него есть борода.
  • В мае звезда распространяла сторис со словами: "Я сказала да". После чего она продемонстрировала кольцо на руке любимого. Женщина заинтриговала поклонников, будто парень сделал ей предложение.
  • Отметим, что Слава Каминская была в браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Он продлился 5 лет. Певица родила двоих детей – сына Леона и дочь Лауру. Некоторое время после развода они конфликтовали, но впоследствии нашли общий язык. Причин развода пара не называла.