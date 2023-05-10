Слава Камінська зняла інтригуюче відео під пісню "Твоя", яку співала в дуеті з Вікою Смеюхою в "НеАнгелах". Вона спочатку опублікувала сторіс зі словами: "Я сказала да", а тоді показала каблучку на руці, якою тримала коханого, поки він вів авто.

До теми Слава Камінська назвала екса "найкращим колишнім": фани вибухнули коментарями, що він її бив

Слава Камінська заінтригувала зізнанням / Фото з інстаграму співачки

Слава Камінська за руку з коханим / Скриншот з відео

Однак у коментарях за Славу Камінську зраділи не всі. Хтось думає, що заміж вона не виходить, а просто хоче привернути до себе увагу, а хтось розкритикував за російське "да":

"А можна було сказати "так";

"Чому язиком окупантів?";

"Не да, а так";

"А сказати "так" слабо?".

До речі, раніше ексучасниця "НеАнгелів" розповідала, що в Нідерландах, де живе з дітьми, знайшла нового бойфренда. Вони познайомилися на відпочинку. Чоловік не українець, але мову вчить. Крім того, розуміє російську, іспанську, естонську. Хто він – невідомо, але Слава Камінська каже, що грошима їй допомагає.