Пару побачили на залізничному вокзалі. Слава йшла у супроводі незнайомця з валізами. З'ясувалося, що це непросто так.
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Славу Камінську побачили у Львові з незнайомцем
Знаменитість повернулася з-за кордону до Львова для знімань нового кліпу. Готується спільна робота зі співаком Андрієм Кравченком на пісню "Зупини". Трек вийде у світ 21 листопада.
На фото видно, що у кліпі співачка з'явиться з валізою на пероні вокзалу. Також будуть сцени біля вітражного вікна у сонячному проміні.
Слава Камінська та Андрій Кравченко продемонструють у відеороботі чуттєві та палкі сцени.
Камінська та Кравченко / Фото "ТСН"
Камінська та Кравченко / Фото "ТСН"
Камінська та Кравченко / Фото "ТСН"
Зйомки на вокзалі / Фото з інстаграму співачки
Також співачка додала, що вона дуже любить Львів.
Львів – особливе для мене місто! Місто мого спокою та натхнення. Місто, де мене ніколи не цькували за мову, якою я спілкуюся, бо в мене в душі трохи більше – любов до рідної землі!,
– зазначила артистка.
Що відомо про стосунки Слави Камінської
- У липні співачка публікувала фото з новим бойфрендом. На знімку видно, як хлопець обійняв артистку за плече. Повністю обранця Камінської на світлині не видно, але помітно, що у нього є борода.
- У травні зірка поширювала сторіс зі словами: "Я сказала да". Після чого вона продемонструвала каблучку на руці коханого. Жінка заінтригувала прихильників, начебто, хлопець зробив їй пропозицію.
- Зазначимо, що Слава Камінська була у шлюбі з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Він тривав 5 років. Співачка народила двох дітей – сина Леона та дочку Лауру. Певний час після розлучення вони конфліктували, але згодом знайшли спільну мову. Причин розлучення пара не називала.