Раніше Камінська заступилась за російську мову, через що нарвалася на хейт від українців. Сама зірка з дітьми зараз живе за кордоном – у Нідерландах.

До теми Діти Марічки Падалко вперше за 8 місяців зустрілися з батьком, який служить в ЗСУ: чуттєве відео

Днями співачка втрапила в новий скандал – заявила, що вона "не повернеться в Україну з-за кордону". Це сталося через хейт, який Слава отримала після захисту російської мови.

Тепер співачка прокоментувала свою заяву. Камінська зізнається, що про неповернення до України сказала на емоціях, оскільки їй було прикро за постійну критику в мережі.

Я часто спілкуюся зі своїми підписниками і останнім часом нерідко стикаюся з хейтом. Мені стало прикро, і я написала це зопалу. Багато хто з нас зараз неврівноважений зі зрозумілих причин,

– заявила співачка

Слава додала, що, хоч їй і 38 років, вона іноді теж може ображатися на щось, як маленька дівчинка.

Окрім того, Камінська заявила, що відчуває біль через те, що люди стали частіше сваритися один з одним: "Перш за все, я – людина. Якщо серйозно, мені дуже боляче від того, що ми все частіше лаємося під будь-яким приводом, і в тому числі на мовному грунті".

Нагадаємо, про неповернення Слави Камінської до України стало відомо після того, як у мережі оприлюднили скріншот її листування. Там вона заявила, що буде й надалі спілкуватися російською, додавши, що на Батьківщину повертатися не збирається.



Листування Слави Камінської / Скриншот з соцмереж

До слова, ще на початку повномасштабної війни Камінська разом із дітьми перебралася жити до Нідерландів. Через це вона часто зіштовхується з хейтом. Раніше Славу розкритикували через життя за кордоном та висвітлювання його у соцмережах. Підписники накинулася на виконавицю через те, що "не слід показувати свої розваги в чужій країні". У відповідь артистка заявила, що "має на це право".