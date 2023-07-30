Раніше артистка заявляла, що стала забобонною, особливо в питаннях особистого життя. Втім, вирішила відчинити завісу для своїх шанувальників і показати, як виглядає її коханий.

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Слава Камінська показала нового бойфренда

На фото пара позує в ліфті, де хлопець легко обійняв співачку за плече. На світлині повністю не видно обличчя чоловіка. Однак можна побачити, що він має бороду.

Бойфренд виконавиці був одягнений в білу футболку та штани. З аксесуарів він вибрав чорні круглі окуляри. Слава також одягнула білу футболку та штани. Проте до свого аутфіту вона ще додала подовжену накидку. Співачка довершила образ окулярами та кепкою кольору хакі.

Подобаються їй, бл*ть, погані хлопці,

– написала під фото співачка.



Слава Камінська з новим хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс

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