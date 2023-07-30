Раніше артистка заявляла, що стала забобонною, особливо в питаннях особистого життя. Втім, вирішила відчинити завісу для своїх шанувальників і показати, як виглядає її коханий.
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Слава Камінська показала нового бойфренда
На фото пара позує в ліфті, де хлопець легко обійняв співачку за плече. На світлині повністю не видно обличчя чоловіка. Однак можна побачити, що він має бороду.
Бойфренд виконавиці був одягнений в білу футболку та штани. З аксесуарів він вибрав чорні круглі окуляри. Слава також одягнула білу футболку та штани. Проте до свого аутфіту вона ще додала подовжену накидку. Співачка довершила образ окулярами та кепкою кольору хакі.
Подобаються їй, бл*ть, погані хлопці,
– написала під фото співачка.
Слава Камінська з новим хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Слави Камінської: головне
- У 28 років Слава Камінська одружилася з бізнесменом Євгеном. У шлюбі з ним співачка прожила всього рік. Співачка раніше розповідала, що чоловік підіймав на неї руку.
- У другому шлюбі з Едгаром Камінським Слава прожила 5 років і народила двох дітей – сина Леона та дочку Лауру. Після розлучення колишнє подружжя довго конфліктували, але згодом змогли вибудувати нормальні відносини.
- З початку повномасштабної війни співачка живе в Нідерландах. Зі своїм обранцем співачка познайомилася на відпочинку. За її словами, зараз коханий вчить українську мову. І попри те, що Камінська вже двічі була одружена, вона зізналася, що готова вийти заміж втретє.
- В травні артистка зняла інтригуюче відео під пісню "Твоя", яку співала в дуеті з Вікою Смеюхою в "НеАнгелах". Вона спочатку опублікувала сторіс зі словами: "Я сказала да", а тоді показала каблучку на руці, якою тримала коханого, поки він вів авто.