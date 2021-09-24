SLAVIA випустила пісню "Любов любов", в якій розповіла історію 20-річних стосунків з Дзідзьо

Українська співачка SLAVIA презентувала нову композицію про кохання "Любов любов". У цій пісні вона нібито переосмислює розлучення з Дзідзьо та розповідає історію їхнього подружнього життя.

Колишня дружина артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA продовжила працю над своєю сольною кар'єрою після розлучення. Вона презентувала новий сингл про кохання на офіційній сторінці в ютубі.

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SLAVIA випустила пісню "Любов любов"

Під роликом артистка написала, що в композиції розповіла власну історію 20-річних стосунків. Вона дослідила свої почуття після розлучення, а також присвятила пісню дівчатам і жінкам, які переживають схожу ситуацію.

Артистка вважає, що жінкам варто, в першу чергу, самостійно творити власне сьогодення, виходити з-за широких плечей своїх обранців, не бути чиєюсь тінню, мамкою, а реалізовувати власний потенціал. Це і є кінцевий надихаючий меседж пісні "Любов любов",

– вказано під роликом.

"Пісня "Любов любов" має для мене особливе значення. Я написала її за один вечір, на одному подиху. Вона про мої почуття, про те, що я відчуваю в даний період, про моє відношення до стосунків у парі, і до життя в цілому. Це історія відносин тривалістю 20 років", – прокоментувала SLAVIA.

Співачка додала, що словами своєї пісні вона хотіла подякувати Дзідзьо за їхній шлюб і відносини. Вона підкреслила, що він був найкращим чоловіком, який міг бути з нею в той проміжок часу.

SLAVIA – "Любов любов": слухайте пісню онлайн



Розлучення Дзідзьо та SLAVIA

У квітні стало відомо, що після 20 років стосунків Дзідзьо та його дружина SLAVIA розлучаються. На той час вони не жили разом вже 9 місяців. Ще до цієї новини Ярослава розповідала про складні стосунки між парою.

Співачка часто підіймала тему розлучення. Вона зізнавалась, що виплакала багато сліз, однак отримала полегшення, коли прийняла рішення про розрив. SLAVIA поділилась, що кохання почало зникати тоді, коли розпочалась історія гурту "DZIDZIO".

Сам Дзідзьо практично не коментував розставання зі співачкою, а лиш натякнув, що його екскохана бреше. Нещодавно з'явилися чутки про примирення подружжя, але артист їх спростував.

Текст нової пісні SLAVIA

Я знаю, що ти не даремно

З'явився в моєму житті

З тобою прожили ми довше

Аніж до цього одні

Я знаю, що все буде добре

За тебе я Бога молю

Хоча ми вже більше не пара

Я тебе серцем люблю

Я тебе відпущу

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Я тобі все прощу

Серце відкрию знов

Бо це любов, любов

Любов, любов, любов...

Я знаю, що час не приходить

Минає, проходить наш час

Давай збережемо з тобою

Нитку, що зв‘язує нас

Я знаю, що ти будеш поруч

Як ангел в моєму житті

Назавжди тобі залишаю

Частку своєї душі

Я тебе відпущу

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Я тобі все прощу

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Підем за покликом серця

Зустрінемо нових людей

Може себе пригадаєм

В посмішках наших дітей

Переболить...

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Я тобі все прощу

Серце відкрию знов

Бо це любов, любов

Любов, любов, любов...

Бо це любов, любов

Любов, любов, любов...