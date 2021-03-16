Під яким сценічним ім'ям виступатиме Слава Камінська

Джерело:інстаграм Слави Камінської
Співачка Слава Камінська після нещодавнього розпаду гурту "НеАнгели" подалась у сольну кар'єру. Жінка вирішила не вигадувати інші імена, тому скоро виступатиме як SLAVA KAMINSKA. Щодо продюсерства, то наразі вона представлятиме саму себе.
Зірка українського шоу-бізнесу продовжує свій творчий шлях окремо від напарниці з "НеАнгелів" Вікторії Смеюхи. Вже найближчим часом вона представить свій дебютний трек. А поки вона зізналась, що тішитиме фанатів під іменем SLAVA KAMINSKA.
Цікаво Жодних страждань, – Слава Камінська розповіла, якою буде її сольна кар'єра
"Сама собі продюсер, сама собі співачка. Дуже зручно, до речі", – відповіла на запитання одного з фанатів в інстаграм-сторіз про її подальшу кар'єру.
Слава Камінська поділилась деталями сольної творчості / Фото з інстаграм-сторіз Камінської
Окрім того Слава розповіла, чи були вони суперницями з Вікторією, як про це часто говорили в ЗМІ. Камінська наголосила, що це все брехня.