Під яким сценічним ім'ям виступатиме Слава Камінська

Співачка Слава Камінська після нещодавнього розпаду гурту "НеАнгели" подалась у сольну кар'єру. Жінка вирішила не вигадувати інші імена, тому скоро виступатиме як SLAVA KAMINSKA. Щодо продюсерства, то наразі вона представлятиме саму себе.

Зірка українського шоу-бізнесу продовжує свій творчий шлях окремо від напарниці з "НеАнгелів" Вікторії Смеюхи. Вже найближчим часом вона представить свій дебютний трек. А поки вона зізналась, що тішитиме фанатів під іменем SLAVA KAMINSKA.

Цікаво Жодних страждань, – Слава Камінська розповіла, якою буде її сольна кар'єра

"Сама собі продюсер, сама собі співачка. Дуже зручно, до речі", – відповіла на запитання одного з фанатів в інстаграм-сторіз про її подальшу кар'єру.



Слава Камінська поділилась деталями сольної творчості / Фото з інстаграм-сторіз Камінської

Окрім того Слава розповіла, чи були вони суперницями з Вікторією, як про це часто говорили в ЗМІ. Камінська наголосила, що це все брехня.

Що відомо про розпад "НеАнгелів"?