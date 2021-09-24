Слава Камінська вперше випустила пісню українською мовою
Джерело:ютуб SLAVA KAMINSKA
Сольна співачка Слава Камінська презентувала свою першу україномовну пісню "Подзвони". Зірка зізналась, що ще ніколи не чекала на прем'єру з таким хвилюванням.
Колишня солістка гурту "НеАнгели" та співачка Слава Камінська презентувала третю сольну композицію. Вперше в її репертуарі з'явилась пісня українською мовою.
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Нова пісня Слави Камінської
В інстаграмі зірка розповідала, що з нетерпінням чекала на прем'єру пісні "Подзвони".
Я заслухала цю пісню до дірок... Жодну прем'єру не чекала так сильно і хвилююче. Моя перша пісня українською мовою,
– розповіла Слава Камінська.
Виконавиця поділилась, що у пісні розповідає про переживання героїні, яка вийшла з любовного трикутника.
"Вона намагається відпустити ситуацію, але не в змозі відпустити любов", – прокоментувала зірка.
SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слухайте пісню онлайн
Реакція мережі на першу українську пісню Камінської
Більшість прихильників задоволені новою композицією співачки. Вони наголошують, щоб знаменитість й надалі писала рідною мовою.
- "Українською голос звучить заворожуюче! Масштабніше! А водночас дуже ніжно та чуттєво! Дякую!";
- "Славо, ви дуже круто звучите українською. Класний трек. Продовжуйте";
- "З перших секунд – мурашки.. Дуже сильно і так красиво. Українською прекрасно. Продовжуйте творити, успіхів";
- "Дуже круто. І музика і слова, все сподобалось, а голос українською звучить так чарівно, впевнено і чуттєво, продовжуйте нас тішити такими піснями";
- "Пісня неперевершена, як і Слава! Хотілося б чути ще більше пісень, тому творіть, у вас це виходить";
- "Так приємно коли українські артисти співають рідною мовою. Дуже гарно звучить";
- "Це щось нереальне. Кожна фраза, як цитата. Браво, Слава!".
Попередні сольні релізи Слави Камінської
- Драматична й лірична пісня "911" про колишніх.
- Яскравий та самоіронічний кліп на пісню Slava Bogu.