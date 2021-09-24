Бывшая солистка группы "НеАнгелы" и певица Слава Каминская представила третью сольную композицию. Впервые в ее репертуаре появилась песня на украинском языке.

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Новая песня Славы Каминской

В инстаграме звезда рассказывала, что с нетерпением ждала премьеру песни "Подзвони".

Я заслушала эту песню до дыр... Ни одну премьеру не ожидала так сильно и волнующе. Моя первая песня на украинском языке,

– рассказала Слава Каминская.

Исполнительница поделилась, что в песне рассказывает о переживаниях героини, которая вышла из любовного треугольника.

"Она пытается отпустить ситуацию, но не в состоянии отпустить любовь", – прокомментировала звезда.

SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слушайте песню онлайн

Реакция сети на первую украинскую песню Каминской

Большинство поклонников довольны новой композицией певицы. Они отмечают, чтобы знаменитость и в дальнейшем писала на родном языке.

"Украинский голос звучит завораживающе! Масштабнее! А одновременно очень нежно и чувственно! Спасибо!";

"Слава, вы очень круто звучите на украинском. Классный трек. Продолжайте";

"С первых секунд – мурашки... Очень сильно и так красиво. Украинский прекраснен. Продолжайте творить, успехов";

"Очень круто. И музыка и слова, все понравилось, а голос на украинском звучит так волшебно, уверенно и чувственно, продолжайте нас радовать такими песнями";

"Песня великолепная, как и Слава! Хотелось бы слышать еще больше песен, поэтому творите, у вас это получается";

"Так приятно когда украинские артисты поют на родном языке. Очень красиво звучит";

"Это что-то нереальное. Каждая фраза, как цитата. Браво, Слава!".

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