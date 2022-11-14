Слава Камінська навідалась в Харків та зробила кілька гламурних фото на тлі руйнувань

Українська співачка Слава Камінська тривалий час перебувала з дітьми в Нідерландах, де облаштувала свій побут та навчання дітей. Зараз вона приїхала в Україну та навідала напівзруйнований Харків, який досі потерпає від обстрілів росіян.

В Україну Слава приїхала сама – без дітей та мами, а також ексчоловіка Едгара Камінського, який нещодавно також з незрозумілих причин виїхав за кордон під час військового стану. Одним з її перших пунктів став Харків.

До слова Після курйозу з "Червоною рутою": Слава Камінська приїхала в Україну – відео

Вона опублікувала фото на тлі руйнацій, проте згодом їх видалила мережі Instagram, як розповіла сама артистка. Щоправда, фанати Камінської підозрюють, що це й вона могла видалити допис, адже у ньому зібралось багато негативних коментарів стосовно "піару зірки на горі харків'ян". Втім, у новому дописі Слава написала так:

Здається, правда комусь не до вподоби. Видалили світлину, але я все одно ще раз викладу, сподіваюсь вона залишиться тут. Нехай побачать, як виглядає Харків після "порятунку".

На відеоролику в дописі Слава також показала, як підіймається сходами у будинку, де вибиті вікна та знищені від вибухів кімнати.



Слава Камінська у Харкові / Фото з інстаграму співачки



Слава Камінська у Харкові / Фото з інстаграму співачки



Слава Камінська приїхала в Україну / Фото з інстаграму співачки

Реакція людей була різною під новим дописом артистки:

"Від всього людей "визволили". Від житла, світла, води, ліків!";

"Господи… Наші вулиці… Щоразу дивлюся із завмиранням та болем…";

"Дякую, що кажете про наше місто, яке стоїть на захисті собі та інших міст, бо деякі люди не вірять і досі, не хочуть бачити цієї реальності яка є";

"Мені теж знову лайк поставити не важко. Нехай бачати результат "спасіння";

"Сама видалила через засудження "на правах піару"";

"А за що видалили? Що нецензурне?";

"Ви тут навіщо? Для піару? Зовсім недавно вас це не турбувало, судячи з ваших постів";

"Вибачте, а що ви шукали у зруйнованому будинку?".

Нагадаємо, що раніше Камінську критикували за підтримку співачки-зрадниці Ані Лорак, яка продовжує жити й працювати в Москві, а також за її вподобання слухати пісні російських артистів. Зокрема артистка часто глузує з української мови, коли перебуває за кордоном, додає лайливі слова в народні пісні та не соромиться публікувати відверті фото у мережі в складний час.