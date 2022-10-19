Зірковий пластичний хірург Едгар Камінський опублікував життєрадісні фото з дітьми в Нідерландах і нарвався на хейт. Не встигла Слава Камінська відбитися від критиків, як тут же "прилетіло" її колишньому.
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Едгар Камінський виїхав з України до дітей у Нідерланди
Ексчоловік Слави Камінської поділився зі своєю 284-тисячною аудиторією, що зараз його 6-річна донька Лаура просить не подарунки, а відвести її до школи. Тож через війну навіть діти починають цінувати нематеріальні речі.
Час цінніший за подарунки. Найбільший подарунок – це час. Час для обіймів, час для порад, час для руху. Погляди на життя стають простішими, обрана мета – міцнішою,
– написав Едгар Камінський.
Едгар Камінський з дітьми в Нідерландах / Фото з інстаграму пластичного хірурга
Мережа накинулася на Едгара Камінського
Однак переважну більшість фанів не розчулили милі фото Камінського з дітьми. Фоловерам цікаво, як пластичний хірург, який підпадає під мобілізацію, зміг виїхати в Нідерланди під час дії воєнного стану:
- "Тепер розумію, що можуть виїхати тільки ті, в кого є гроші. Інші ж захищають Батьківщину. Відкупились вдало";
- "Як? У нашій країні все купується і продається. Ось вам відповідь";
- "Ви лікар! Як можна виїжджати? Начхати на Батьківщину? Пояснення цьому немає";
- "Хірург має бути в Україні. Нікого з лікарів не хапають і не везуть на нуль. А руки знадобилися б у госпіталі, наприклад";
- "Наші чоловіки воюють за свій народ, а ви милуєтеся дітками в Нідерландах. Показово";
- "А як можна виїхати чоловікові легально, хоч підкажіть";
- "Дуже цікаво, як ви виїхали?".
Після хвилі хейту Едгара Камінського підтримала ексдружина Слава. Вона назвала його найкращим батьком.
У нас найкращий тато. Його обрала мама, а він колись маму. Але в нас геніальні діти! І нехай усі ср*ть одне одного при розлученні, а я буду тобі завжди по-своєму любити і буду вдячна за наших дітей,
– прокоментувала Слава Камінська.