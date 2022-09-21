На час війни Камінська з дітьми виїхала в Нідерланди. Днями вона опублікувала фото з сином, яке зробила біля школи. Користувачів мережі збентежив підпис до знімка.

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Що написала Слава Камінська

На світлині видно, що 7-річний Леонард не дуже хоче відпускати маму та йти на навчання. Слава придумала підпис російською – "картина маслом", але перекласти на українську самостійно не змогла. Тому вирішила попросити допомоги у підписників.

Як перекладається "картина маслом" – "картина олією"?

– написала артистка під фото.

Однак такі слова викликали різні реакції у підписників артистки. Деякі шанувальники допомогли їй з перекладом.

"В українській мові є слово масло. Олія може бути соняшникова, а от масло – вершкове".

"Якщо ви не знали, то в нашій мові є слова масло та олія".

"Картини малюють масляними фарбами, тому й маслом".

Але були й ті, кому здалося, що Камінська своїм питанням спробувала принизити українську мову, просто не хоче вчити її.

"Славо, що за прикол пишеш? Знущаєшся з мови?"

"Це запитання можна сприйняти як насмішку з рідної мови? Ви точно за Україну?"

"Вчіть не лише англійську, чи німецьку, а й українську. Соромно не знати мови своєї батьківщини. І дітей вчіть, бо потім знову хтось буде "рятувати" іншомовних".

Нагадаємо, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська чи не єдина українська селебріті, яка втекла від війни за кордон, але не долучилася до жодного благодійного заходу чи концерту. В серпні вона повернулася до Києва, але займалася не волонтерськими ініціативами, а собою. А на День Незалежності сфотографувалася в бікіні для бійців ЗСУ.