Від початку повномасштабної війни Слава Камінська не долучається до допомоги армії, не розповідає світові правду про те, що відбувається в Україні. Натомість слухає російську музику, публікує еротичні фото, а тепер ще й осоромила українську пісню.
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Слава Камінська вкотре осоромилася
Камінська опублікувала ролик, на якому зображена у блакитному халаті, з ефектною зачіскою і насиченим макіяжем з червоною помадою. Артистка виконала частину куплету пісні Володимира Івасюка – "Червона рута", але змінила текст на непристойне слово.
"Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри", – заспівала Камінська.
Такий ролик викликав обурення в підписників Слави. Деякі зазначають, що співачка втратила здоровий глузд.
- "Славо, що з тобою?"
- "Здуріла вже!"
- "Жах!"
- "Х*рнею займаєтеся. Коли мільйони людей залишилися без даху над головою, тисячі дітей викрадають, молодь України гине в окопах, то більше нічим зайнятися? До останніх ваших дописів навіть слів не підбереш".
У час війни це вже не перший скандал з Камінською
- Нещодавно відбулася прем'єра пісні "Божевільна", яку Камінська записала на диктофон у Нідерландах. Несподівано реліз треку підтримала зрадниця Ані Лорак, яку співачка виправдовувала до війни. Ексучасниця "НеАнгелів" перерепостила її сторіс.
- Також Камінську звинувачували у насміханні з рідної мови.
- У День Незалежності весь шоу-біз публікував патріотичні фото. Схоже, з собою в Нідерланди Слава Камінська не взяла ані прапор, ані вишиванку. Тож фоловерів привітала в синьо-жовтому бікіні.