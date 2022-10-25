Слава Дьомін заступився за подругу Віру Брежнєву, яка "не любить понтуватися" своєю допомогою

Радіоведучий Слава Дьомін прокоментував скандал з Вірою Брежнєвою, який розгорівся після релізу її україномовного дуету з TAYANNA. Він заявив, що давно дружить з ексгастролеркою і не з чуток знає, що Батьківщину вона підтримує не з 24 лютого.

Після прем'єри Віри Брежнєвої під новим сценічним ім'ям Vera в мережі сплило її інтерв'ю, де вона заперечує, що українська співачка. У мережі це прокоментували як "майстер-клас по перевзуванню". Однак Слава Дьомін ткнув носом у те, що випуск за 2019 рік "давній", а сама співачка довго тихцем допомагає Україні.

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Слава Дьомін заступився за подругу Віру Брежнєву

"Я особисто знайомий з Вірою Брежнєвою і точно знаю, що вона підтримує Україну з першого дня і багато робить для України й українців. І до 24 лютого вона це робила, і після 24 лютого", – наголосив Слава Дьомін. Ба більше, він нібито радив співачці розповідати про свою допомогу Україні, але та нібито не хоче піаритися на добрих справах.

Єдине, на чому я постійно наголошую Вірі, – про це треба говорити. Але є такі артисти, які не люблять понтуватися своїми вчинками. Просто тихенько роблять, що вважають за потрібне, а потім, до речі, за це отримують незаслужений хейт,

– заступився Слава Дьомін.

Він також відповів хейтерам, які закидатимуть, що репутацію Віри Брежнєвої він відмиває лише через дружбу.

"Я знаю, що деякі зараз напишуть, що я відбілюю свою подругу. Це ваше право так думати, так само як моє право говорити те, що я вважаю", – наголосив ведучий.

Слава Дьомін заступився за Віру Брежнєву: дивіться відео онлайн на 6:33

Як відреагували в мережі

Переважна більшість коментаторів переконана, що Дьомін якраз відбілює зіркову подругу Віру Брєжнєву, адже всі вісім років війни та толерувала дружбу українців і росіян і так і не визнала цього, як зробив, наприклад, Алан Бадоєв:

"Сподіваюся, що автор дійсно намагається відбілити Віру в ім'я дружби, а не йому тупо заплатили… Позиція "я підтримую, але тишком-нишком, щоб не засмучувати росіянську аудиторію" – ніщо інше як спроба всидіти на двох стільцях. Де була її "Вишиванка" пів року тому?";

"Так, Віра дуже "підтримувала" Україну всі 8 років війни. Чому так мало хто говорить, що всі такі вераподібні об'єднували нас в один культурний простір, простір "какая разніца". Це підтримка все того ж міфу про "адін народ";

"Українською співачкою ніколи її не вважала. Те, що тепер допомагає Україні, – це добре, але нехай її не дивує ставлення українців, оскільки вона справді закривала очі на війну з 2014";

"Яка Віра молодець, волонтерить. А хто зараз не волонтерить? Для мене вона прирівнюється до Лободи і навіть Лорак".

До теми Оля Цибульська заступилась за Брєжнєву, порівнявши з Ані Лорак: "Що краще?"

Однак знайшлися й ті, хто поділяють думку Слави Дьоміна – називають Брежнєву щирою українкою, великою волонтеркою та благодійницею: