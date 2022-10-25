После премьеры Веры Брежневой под новым сценическим именем Vera в сети сплыло ее интервью, где она отрицает, что украинская певица. В сети это прокомментировали как "мастер-класс по переобуванию". Однако Слава Демин ткнул носом в то, что выпуск за 2019 год "давний", а сама певица долго тихонько помогает Украине.

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Слава Демин вступился за подругу Веру Брежневу

"Я лично знаком с Верой Брежневой и точно знаю, что она поддерживает Украину с первого дня и многое делает для Украины и украинцев. И до 24 февраля она это делала, и после 24 февраля", – подчеркнул Слава Демин. Более того, он якобы советовал певице рассказывать о своей помощи Украине, но та якобы не хочет пиариться на добрых делах.

Единственное, на чем я постоянно акцентирую Вере, – об этом нужно говорить. Но есть такие артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто тихонько делают, что считают нужным, а потом, кстати, за это получают незаслуженный хейт,

– вступился Слава Демин.

Он также ответил хейтерам, которые будут упрекать, что репутацию Веры Брежневой он отмывает только из-за дружбы.

"Я знаю, что некоторые сейчас напишут, что я отбеливаю свою подругу. Это ваше право так думать, равно как мое право говорить то, что я считаю", – подчеркнул ведущий.

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Как отреагировали в сети

Подавляющее большинство комментаторов убеждены, что Демин как раз отбеливает звездную подругу Веру Брежневу, ведь все восемь лет войны та демонстрировала дружбу украинцев и россиян и так и не признала этого, как сделал, например, Алан Бадоев:

"Надеюсь, что автор действительно пытается отбелить Веру во имя дружбы, а не ему тупо заплатили… Позиция "я поддерживаю, но исподтишка, чтобы не огорчать российскую аудиторию" – ничто иное как попытка усидеть на двух стульях. Где была ее "Вышиванка" пол года назад?";

"Да, Вера очень "поддерживала" Украину все 8 лет войны. Почему так мало кто говорит, что все такие вероподобные объединяли нас в одно культурное пространство, пространство "какая разница". Это поддержка все того же мифа об "одном народе" ;

"Украинской певицей никогда ее не считала. То, что теперь помогает Украине, – это хорошо, но пусть ее не удивляет отношение украинцев, поскольку она действительно закрывала глаза на войну с 2014";

"Какая Вера молодец, волонтерит. А кто сейчас не волонтерит? Для меня она приравнивается к Лободе и даже Лорак".

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Однако нашлись и те, кто разделяют мнение Славы Демина – называют Брежневу искренней украинкой, великой волонтеркой и благотворительницей: