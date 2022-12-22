Впродовж 10 місяців повномасштабної війни Росія наносила чи не найбільшу кількість ракетних ударів на Харків, який близько розташований до кордону з агресором. Буквально тиждень тому місто потерпало від вибухів на об'єктах інфраструктури. Втім, у підземці харків'яни навіть встановили ялинку, місто запустило рух метро, а деякі заклади культури потрохи відновлюють свою роботу.
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Районом, який зазнав найбільше руйнувань, стала Салтівка і Північна Салтівка. Деякі харків'яни продовжують там жити, але більшість виїхала через постійну загрозу життю. Саме там днями побував Слава Дьомін, а також відвідав центральну площу та зруйновану адміністрацію міста.
Харків... Салтівка... Я сьогодні у цьому місті-герої. І я вражений. В місті, де до 24 лютого було близько 2 мільйонів людей, зараз вже близько 1 мільйон. Життя триває і Україна живе і дихає! А українські міста поранені, але не зломлені,
– каже в мережі Дьомін.
Слава Дьомін у Харкові / Фото з інстаграму ведучого
Зокрема він анонсував, що наступного тижня на його ютуб-каналі вийде випуск "Слава+" з мером Харкова Ігором Тереховим.
Реакція мережі
Після публікації допису в інстаграмі, у приватні повідомлення Слави "посипались" запити. Адже чимало фанатів побачило на кадрах свої згорілі домівки або ж ті, уцілілі, з яких довелось тікати від ракетних обстрілів.
Фанати впізнали свої будинки у сторіс Дьоміна / Фото з інстаграму
Загалом українці захоплюються незламністю харків'ян та дякують, що ті продовжують жити і працювати попри усе:
- "О! Рідний Харків Ти надовго до нас у гості?";
- "Найкраще місто на планеті";
- "Незламне місто незламної України";
- "Мій незламний Харків!!! Чекаю випуск з міста, де живе моя душа!!!";
- "Як це ви зі Степаном не перетнулися. Він сьогодні там також ходив";
- "Харків – це безмежна любов";
- "Мій район, моє місто, мій Харків! Любов!";
- "Мій рідний Харків у ранах, але нескорений. Ми тебе обов’язково відбудуємо";
- "Завжди тепло на душі, якщо задують моє місто, маю надію, що в цей час ходили однією вулицею".
Нагадаємо, що недавно рідний Харків відвідував співак Володимир Дантес. Він розплакався, коли побачив рідне місто. Згодом в одному з шоу Дантес дорікнув меру міста, що той продовжує спілкуватись з харків'янами російською, подаючи неприємний приклад.