Не так давно Дантес зізнався, що до 24 лютого думав "какая разніца" і розмивав кордони, адже все життя розмовляв російською. Однак зараз він хоче забути мову, якою вбивають дітей і бомблять його дитинство. Ба більше, співак радить меру свого рідного Харкова зробити те ж саме.

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Дантес присоромив мера Харкова Терехова через російську

Наприкінці листопада міський голова Харкова Ігор Терехов сказав журналістам, що в нього є важливіші справи, ніж переходити на українську з мови окупанта, тож і далі записуватиме звернення до харків'ян російською. Це обурило Дантеса. Він вважає, що мер повинен бути прикладом, а люди підтягнуться.

Це неправильно, чувак. З тебе все починається. Почни розмовляти українською, не звертай уваги, як розмовляють інші, подавай приклад. І з тобою почнуть розмовляти українською. Не треба свої страхи і свою невмілість закривати тим, що хтось не зрозуміє. Усі все розуміють,

– емоційно порадив артист.

Він приїжджав до Харкова на початку листопада й помітив, що лагідна українізація там не працює – харків'яни як були російськомовними, так і залишилися. Однак у Дантеса до них претензій немає.

"Я був у Харкові, і там дійсно багато людей розмовляють російською. І я розумію чому. Це моє рідне місто, я харків'янин, і я 33 роки розмовляв російською. У мене до людей, які в Україні розмовляють російською, у принципі, претензій немає. Дивлячись звідки вони, що в них за ситуація", – наголосив співак.

Володимир Дантес звернувся до Терехова / Скриншот з відео