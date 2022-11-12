Український музикант Володимир Дантес 11 листопада вперше за 8 місяців війни приїхав до рідного Харкова. Повернення додому неабияк зворушило артиста.

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Володимир Дантес повернувся додому.

Для мене сьогодні нереально щасливий день. Тому що, по-перше, Херсон повернувся додому, і так само, по-перше, я повернувся додому. Я в Харкові,

– зізнався співак.

Артист прогулявся містом наступного дня. Він показав для мами їхній будинок, який вистояв попри обстріли, розбомблений спортивний комплекс, де Володимир проводив дитинство, його школу та інші улюблені рідні місця. Побачене розчулило Дантеса.

"Хочу знімати й ділитися тими емоціями, які зараз у мене. Людина, яка повернулася додому, не була тут дуже довго. Це нереально, люди. Я кожному бажаю відчути такі емоції, коли ти повертаєшся додому".

Неможливо передати те, що всередині відбувається. Сум, щастя, ненависть, радість. Все перемішалося. Дякую, Харків, що ти такий міцний. Дякую всім харків'янам,

– поділився виконавець.

Володимир Дантес у Харкові: відео

Зауважимо, Сергій Жадан днями теж відвідав Харків. Він показав зруйнований будинок, де раніше була його квартира.

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