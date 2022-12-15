Селище Бородянка в Київській області – одне з найбільш зруйнованих пунктів в Україні після російського вторгнення. Туди приїхала Світлана Тарабарова, щоб побачити руїни міста.

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Світлана Тарабарова побувала в Бородянці

Співачка приїхала у центр Бородянки. Вона пройшлась вулицями міста й показала підписникам зруйновані будівлі, спалені багатоповерхівки й місця, де зовсім не видно людей.

На тлі ролика грає пісня Тарабарової "Бо ти моя Азовсталь" з такими словами: "Душа кричить. Але в нас є ми! Але в нас є мить".

Такі вони, наші ранки... прокидаєшся від "шахідів", дихаєш болем зруйнованих доль та будинків у Бородянці, але маєш надію, незважаючи ні на що. Вистоїмо,

– прокоментувала Світлана Тарабарова.

Додамо, 14 грудня російські загарбники атакували Київщину дронами-камікадзе. Українські захисники збили 13 безпілотників.

Світлана Тарабарова у Бородянці: відео

У коментарях підписники виконавиці поділилися враженнями від побаченого. Багато жителів Бородянки теж відгукнулися.

"Мій будинок і сусідні, вибухами зруйнувало. Дуже співчуваю тим, хто втратив близьких чи житло";

"Вистоїмо та переможемо! Гарна пісня!";

"Це був чийсь дім, це було чиєсь життя, там загинули люди, як таке можливо пробачити та забути";

"Жах! Росія чого не торкнеться, спотворить";

"Але ми вистоїмо та переможемо".

​Цікаво, що у Бородянці знаменитий анонімний вуличний художник Бенксі створив графіті. На одному з будинків він зобразив маленького хлопчика, який кидає на спину дорослого чоловіка в кімоно, а також гімнастку, яка стоїть руками начебто на руїнах будинку.