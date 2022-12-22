В течение 10 месяцев полномасштабной войны Россия наносила едва ли не наибольшее количество ракетных ударов на Харьков, близко расположенный к границе с агрессором. Буквально неделю назад город страдало от взрывов на объектах инфраструктуры. Впрочем, в подземке харьковчане даже установили елку, город запустил движение метро, а некоторые заведения культуры понемногу возобновляют свою работу.

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Районом, потерпевшим больше всего разрушений, стали Салтовка и Северная Салтовка. Некоторые харьковчане продолжают там жить, но большинство уехало из-за постоянной угрозы жизни. Там на днях побывал Слава Демин, а также посетил центральную площадь и разрушенную администрацию города.

Харьков... Салтовка... Я сегодня в этом городе-герое. И я поражен. В городе, где к 24 февраля было около 2 миллионов человек, сейчас уже около 1 миллиона. Жизнь продолжается и Украина живет и дышит! А украинские города ранены, но не сломлены,

– говорит в сети Демин.

Слава Демин в Харькове / Фото с инстаграмма ведущего

В частности, он анонсировал, что на следующей неделе на его ютуб-канале выйдет выпуск "Слава+" с мэром Харькова Игорем Тереховым.

Реакция сети

После публикации сообщения в инстаграмме, в частные сообщения Славы "посыпались" запросы. Ведь многие фанаты увидели на кадрах свои сгоревшие дома или уцелевшие, из которых пришлось бежать от ракетных обстрелов.

Фанаты узнали свои дома в старости Демина / Фото из инстаграмма

В целом украинцы восхищаются несгибаемостью харьковчан и благодарят, что те продолжают жить и работать вопреки всему:

"О! Родной Харьков Ты надолго к нам в гости?";

"Лучший город на планете";

"Несокрушимый город несокрушимой Украины";

"Мой несгибаемый Харьков!!! Жду выпуск из города, где живет моя душа!!!";

"Как это вы со Степаном не пересеклись. Он сегодня там тоже ходил";

"Харьков – это безграничная любовь";

"Мой район, мой город, мой Харьков! Любовь!";

"Мой родной Харьков в ранах, но непокоренный. Мы тебя обязательно отстроим";

"Всегда тепло на душе, если задают мой город, надеюсь, что в это время ходили по одной улице".

Напомним, что недавно родной Харьков посещал певец Владимир Дантес. Он разрыдался, когда увидел родной город. Впоследствии в одном из шоу Дантес упрекнул мэра города, что тот продолжает общаться с харьковчанами на русском, подавая неприятный пример.