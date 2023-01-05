Слава Дьомін мав роман з відомою ведучою: чому вони розійшлись

Український ведучий Слава Дьомін вперше зізнався, що мав романтичні стосунки з колегою. Однак вони тривали лише кілька місяців.

Український ведучий Слава Дьомін рідко розповідає про особисте життя. Та днями він вирішив пограти з шанувальниками в гру "Правда чи брехня", де розкрив неочікуваний факт про себе.

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Слава Дьомін розповів про стосунки з колегою

В інстаграм-сторіз Слава опублікував факт про себе, у якому зізнався, що був у стосунках з відомою телеведучою: вони навіть жили разом. Дьомін запропонував підписникам відгадати, чи правда це.



Слава Дьомін про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Як виявилось, ведучий і справді мав роман з відомою колегою. Він тривав кілька місяців, однак зірки не змогли зійтися на побутовому рівні. Ім'я дівчини ведучий вирішив не називати.

Це правда. Ми жили разом кілька місяців. Але не зійшлися в побуті. Тому вона переїхала в іншу квартиру. Але ми досі в кльових стосунках. Одного разу вона дозволила пожити кілька днів у неї, коли я переїжджав з однієї орендованої квартири на іншу.



Слава Дьомін про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Дьоміна