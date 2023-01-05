12 сезон реаліті-шоу "Холостяк" наближається до фіналу. За серце Алекса Топольського протягом 9 тижнів боролася екскохана Тараса Цимбалюка – Вікторія Варлей. Однак їм так і не вдалося побудувати романтичні стосунки на проєкті.

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Які стосунки в Топольського та Вікторії Варлей

В інстаграм-сторіс Алекс поспілкувався з підписниками. У нього поцікавилися, з ким було весело на проєкті і чи підтримує зв'язок з дівчатами в реальному часі. "Холостяк" зізнався, що не зі всіма йому було весело, однак Вікторія Варлей – та дівчина, з якою просто не може бути сумно. Віка дуже імпонує Алексу як особистість, адже є цікавою, багатогранною і з нею є про що поговорити.

Ми підтримуємо з нею зв'язок, в хороших стосунках і навіть жили в одному районі в Маямі,

– поділився Топольський.

Алекс Топольський про Вікторію Варлей / Скриншоти інстаграм-сторіс "Холостяка"

Що про це каже Вікторія Варлей

В інстаграм-сторіс Віка відреагувала на висловлювання Алекса, ніжно назвала його "котиком", а також жартома зазначила, що вона з усіма колишніми в хороших стосунках.



Вікторія Варлей про Алекса Топольського / Скриншоти інстаграм-сторіс дівчини

Нагадаємо, вже 6 січня відбудеться 11 випуск "Холостяка-12". У ньому боротьбу за серце Алекса продовжать Саша Мудра, Катя, Марина та Саша. Топольський познайомиться з батьками дівчат.