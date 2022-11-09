38-річний Слава Дьомін зізнався, що на "Холостяк" не пішов би. Цікаво, що справа не в тому, що ведучий не вірить у любов на проєкті, а в зйомках, до яких він не готовий.

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Чому Слава Дьомін не хоче на "Холостяк"

Ні. Бо це важкі зйомки протягом трьох місяців. І я радий, що колись мене не взяли учасником на "Холостячку",

– відповів Слава Дьомін.

Крім того, в одній з інстаграм-сторіс ведучий зізнався, що хоче, аби в сина Влада з'явилася сестричка. "Хотів би ще донечку", – відреагував Дьомін на питання про дітей. Схоже, після 10 років шлюбу він налаштований лише на серйозні стосунки.

Слава Дьомін про шоу "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Нагадаємо, Слава Дьомін і справді міг стати учасником "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. Йому зателефонувала лінійна продюсерка й запропонувала піти на проєкт. Вона навіть була готова відпускати ведучого на ефіри, однак він провалив кастинг. Це попри те, що співачка йому дуже подобалася як дівчина.