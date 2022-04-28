Слава Богу, живий, – Олександр Пономарьов знайшов друга, який 5 днів не виходив на зв'язок

28 квітня 2022 , 17:36
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Джерело:

інстаграм Олександра Пономарьова

27 квітня Олександр Пономарьов розповів про зниклого друга Сергія, який 5 днів не виходив на зв'язок. На диво, сила інстаграму спрацювала й чоловіка знайшли усього за добу.

Під час війни чимало зірок шоу-бізу зайнялися волонтерством, але часом допомога потрібна їм самим. Так, Олександр Пономарьов звернувся до 150-тисячної аудиторії в інстаграмі з проханням знайти друга Сергія. Він показав його фото, вказав номер авто, на якому він їхав Одеською областю, і цього виявилося достатньо, щоб розшукати чоловіка за один день.

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Олександр Пономарьов знайшов друга, який зник на 5 днів 

"Зник мій друг – Халаїм Сергій Григорович, 1961 року народження! 5 днів немає зв'язку! Їхав Мерседесом 221, 2007 року випуску! Крайній раз телефон був на зв'язку 24 квітня в Ізмаїльському районі Одеської області! Прошу допомоги в пошуці", – написав Олександр Пономарьов. 

Уже наступного дня артист повідомив, що Сергій знайшовся. На щастя, з ним усе добре, він цілий і неушкоджений. 

Слава Богу, знайшли! Живий, здоровий,
– повідомив співак вдень 28 квітня. 

Друг Олександра Пономарьова, який 5 днів не виходив на зв'язок: фото 

На щастя, Олександр Пономарьов відшукав товариша, тоді як чимало його колег втратили близьких через війну:

  • у Маріуполі померла мама Андрія Бєднякова, яка "слабшала з кожним вибухом";
  • у реперки Alyona Alyona загинув кум. За її словами, "батьки дали йому життя, а рашисти забрали". 
  • співачка Наталія Могилевська втратила дядька, який жив у Маріуполі. Чоловіка поховали там у трояндах біля виноградника, адже по-людськи не змогли.
Автор: Марина Джура