Во время войны многие звезды шоу-биза занялись волонтерством, но порой помощь нужна им самим. Так, Александр Пономарев обратился к 150-тысячной аудитории в инстаграме с просьбой найти друга Сергея. Он показал его фото, указал номер авто, на котором он ехал по Одесской области, и этого оказалось достаточно, чтобы разыскать мужчину за один день.

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Александр Пономарев нашел друга, пропавшего на 5 дней

"Исчез мой друг – Халаим Сергей Григорьевич, 1961 года рождения! 5 дней нет связи! Ехал Мерседесом 221, 2007 года выпуска! Крайний раз телефон был на связи 24 апреля в Измаильском районе Одесской области! Прошу помощи в поиске", – написал Александр Пономарев.

На следующий день артист сообщил, что Сергей нашелся. К счастью, с ним все хорошо, он цел и невредим.

Слава Богу, нашли! Жив, здоров,

– сообщил певец днем 28 апреля.

Друг Александра Пономарева, который 5 дней не выходил на связь: фото

К счастью, Александр Пономарев нашел товарища, в то время как многие его коллеги потеряли близких из-за войны: