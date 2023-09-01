К тому же актриса призналась, что у них с женихом-британцем нет общего бюджета. Поэтому на свои нужды Ирина пытается деньги не просить, так как для нее это кринж.
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Сколько Ирина Сопонару зарабатывает
Как рассказала звезда, каждый месяц она зарабатывает по-разному. Сумма может варьироваться от 100 до 2000 долларов, поэтому Ирина подчеркнула, что не жалуется.
Есть театр, съемки. Очень мало, но я не жалуюсь. Ну и концерты "Единого Квартала". В месяц бывает 1000 или 2000 долларов. Бывает и 100 долларов. У меня нестабильные заработки. Но это ничего,
– рассказала артистка.
Кроме этого, она поделилась информацией и о своих расходах: "На мой личный быт в среднем нужно 1000 долларов. Маникюр, машина. Я перекрываю тот месяц, в котором заработала меньше. Ну если беда совсем, то у меня есть жених, который может закрыть какие-то мои вопросы".
Берет ли Сопонару деньги у жениха
Актриса отметила, что не любит у кого-то просить деньги, в том числе и у мужчин. В то же время она поделилась, что Риз оплачивает все бытовые моменты их пары.
Это ужас. Мне вообще трудно просить. Деньги тем более. У мужчины еще труднее. Я стараюсь на свои нужды деньги не просить. Для меня это немного кринж. Когда ты взрослая женщина, а у тебя нет денег на какие-нибудь штуки. Это досадно,
– поделилась Ирина.
Она добавила: "У нас нет общего бюджета. Мои деньги — это мои, а его типа наши. Бытовые моменты он закрывает".
Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Ирины с Ризом
- С любимым девушка познакомилась около двух лет назад в клубе в Киеве.
- Впервые актриса заговорила о любимом после начала полномасштабной войны в Украине, поскольку паре пришлось вместе уезжать за границу. До этого молодые люди активно ездили друг к другу. А после 24 февраля Ирина в большинстве своем находилась в Великобритании.
- Известно, что они даже знакомы с родителями друг друга.
- В мае Риз сделал предложение Ирине, которого она долго ждала.
Сколько зарабатывают другие украинские звезды
- Телеведущий Игорь Кондратюк признался, что живет за те деньги, которые раньше накопил. Он сейчас получает до 10 тысяч гривен пенсии. По его мнению, она вполне "приличная". В общем, ему сейчас хватает средств. Также продюсер признался, что за одну программу "Караоке на Майдане" он получал около двух тысяч долларов.
- Михаил Ясинский рассказывал, что после полномасштабного вторжения доходы артистов значительно уменьшились. Такие знаменитости как Оля Полякова, Макс Барских, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов. Теперь эта сумма 100 – 150 тысяч долларов в год. Также он признался, что гонорар Макса Барских составляет 50 тысяч долларов. Вероятно, говорится о сумме, которую артист зарабатывал до полномасштабного вторжения.
- Лидер группы О. Torvald Женя Галич в начале полномасштабного вторжения России в Украину отправил свою жену с детьми за границу. И уже в середине апреля 2022 года вступил в ряды ВСУ. Он отметил, что сейчас его доходы сильно изменились. В армии у него только "голая" зарплата, которая, по его словам, не очень большая. Кроме того, есть сбережения и роялти. Защитник поделился, что оставляет себе минимум из того, что зарабатывает. Большую часть он отправляет родным, которые сейчас живут в Варшаве.